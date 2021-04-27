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16:55, 27 апреля 2021 года

В Орле задержали члена ОПГ, более пяти лет находившегося в федеральном розыске

В августе 2015 года 33-летнему мужчине назначили 12 лет колонии строгого режима.


Суд признал орловца виновным по четырем статьям: «Участие в преступном сообществе», «Вымогательство», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества со значительным ущербом» и «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ». Приговора мужчина ожидал под подпиской о невыезде. В итоге осужденный скрылся, и его объявили в федеральный розыск.

Задержали его в апреле 2021 в Северном районе Орла – постарались сотрудники уголовного розыска. Как оказалось, мужчина проживал в съемном жилье под чужими именами.

Орловца уже передали УФСИН для отбытия наказания – сообщает сайт областного УМВД.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области


Артём Ежаков
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