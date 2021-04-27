вторник 27.04.2021 17:48:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:14, 27 апреля 2021 года

В Орле отметили День российского парламентаризма

Сегодня депутаты Орловского облсовета возложили цветы к бюсту Сергея Муромцева - председателю Первой Государственной Думы Российской империи.


День российского парламентаризма учрежден в память о начале работы Первой Государственной Думы. Сегодня институт парламентаризма - одно из ключевых звеньев в системе публичной власти, через которую и реализуется интересы граждан страны.

Интересный факт - Первая Государственная Дума просуществовала 72 дня и приняла 2 закона. Региональному парламенту Орловщины – 27 лет. За это время была сформирована законодательная база региона, разработаны ключевые законы.

Представителей регионального депутатского корпуса поздравило правительство Орловской области. В поздравлении, в частности, говорится: «Меняются отношения между государствами, вносятся правки в законодательные акты, появляются новые механизмы взаимодействия между органами власти и населением. Но, как и всегда, фундаментом вашей работы остаются верховенство закона, открытость, честность, ответственность перед жителями Орловщины».


Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.