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17:14, 27 апреля 2021 года В Орле отметили День российского парламентаризма Сегодня депутаты Орловского облсовета возложили цветы к бюсту Сергея Муромцева - председателю Первой Государственной Думы Российской империи.





День российского парламентаризма учрежден в память о начале работы Первой Государственной Думы. Сегодня институт парламентаризма - одно из ключевых звеньев в системе публичной власти, через которую и реализуется интересы граждан страны.



Интересный факт - Первая Государственная Дума просуществовала 72 дня и приняла 2 закона. Региональному парламенту Орловщины – 27 лет. За это время была сформирована законодательная база региона, разработаны ключевые законы.



Представителей регионального депутатского корпуса поздравило правительство Орловской области. В поздравлении, в частности, говорится: «Меняются отношения между государствами, вносятся правки в законодательные акты, появляются новые механизмы взаимодействия между органами власти и населением. Но, как и всегда, фундаментом вашей работы остаются верховенство закона, открытость, честность, ответственность перед жителями Орловщины».





Орловское Информбюро



