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17:20, 27 апреля 2021 года

Орловцы вакцинируются в торговом центре

С первыми посетителями прививочного кабинета пообщалась корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.


Пришел за покупками, ушел - с «броней» от коронавирусной инфекции. Орловцы могут сделать прививку в стационарном пункте вакцинации, который открылся в торговом центре ГРИНН.

График работы прививочного кабинета - пик посещаемости торгового центра - с 12:00 до 19:00 ежедневно. Работать бригада медиков будет и в праздничные дни. Вакцины, как нас заверили, достаточно.

Павел Сергеев, главный врач поликлиники №2 г. Орла: «Согласно методическим рекомендациям, вакцинацию нужно проводить не менее чем через 6 месяцев после перенесенной инфекции. У нас есть специальные холодильники, специальные индикаторы, которые держат температуру не менее 18 градусов, мы обязательно работаем в условиях СанПиНа».

Маска - обязательный атрибут. При входе попросят продезинфицировать руки. Для безопасности здесь постоянно включен рециркулятор воздуха. При себе иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Чтобы пройти вакцинацию в торговом центре, предварительная запись не требуется. Можно прийти в любое удобное время. Единственный критерий - ваше самочувствие: не должно быть признаков ОРВИ и обострения хронических заболеваний. Еще противопоказание - возраст до 18 лет. Перед прививкой нужно быть готовым к вопросам о том, чем болели, когда и как перенесли. А еще - к осмотру и рекомендациям.

Татьяна Афоничева, врач-терапевт поликлиники №2: «Может быть местная реакция в месте введения, то есть гиперемия - это покраснение участка кожи, либо отек. Также может вечером незначительно подняться температура».

А пройтись по торговому центру без масок можно будет, лишь когда достигнем коллективного иммунитета, для этого 60% населения должны быть вакцинированы.


Анна Вайсергисер
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