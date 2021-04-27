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17:34, 27 апреля 2021 года

В Орле завершают ремонт двух объектов «БКАД-2021»

Как сообщает пресс-служба мэрии Орла, большая часть работ уже выполнена на Московском шоссе и улице Герцена. Делать их начали еще в прошлом году.


На Московском шоссе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» осталось установить бордюры, пешеходные ограждения и дорожные знаки. Помимо этого предстоит нанести разметку, отремонтировать 4 лестничных схода и 8 светофоров, а также уложить плитку на автобусной остановке. На улице Герцена доделали асфальтовое покрытие, тротуары и бордюры. В данный момент здесь монтируют ограждения – сообщает сайт мэрии Орла.

Меньший объем работ выполнен на улицах Генерала Родина, Авиационной и Спивака, Октябрьской и Паровозной, а также в переулках Южный и Ипподромный. Всего по национальному проекту в этом году отремонтируют 10 объектов. Два оставшихся – Болховское шоссе и переулок Маслозаводской – еще не начинали. В первом случае выбирают подрядчика, во втором – проверяют смету.

Фото пресс-службы мэрии Орла


Артём Ежаков
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