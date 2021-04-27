Главная » Новости



18:02, 27 апреля 2021 года От жителя Урицкого района ушла корова Кормилица сбежала, не прожив у нового хозяина ни дня. Корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина принимала участие в поисках.





Корову Малинку в поселок Красная Нива везли из Брянской области. Для нее и будущего теленка подготовили и место жительства, и корм. Теленок должен родиться 5 мая. Однако корова исчезла, даже не увидев свой новый дом.



О корове Владимир Митков мечтал давно. И чтобы хорошая была, и подешевле. Купил за 80 тысяч, рыжую, симментальской породы, на сносях. Мечтал, что в хозяйстве будет двойное пополнение. Но - не сложилось. Как рассказал Владимир, когда ее выгрузили из машины, она испугалась и убежала.



Фермер стал искать свою корову по следам, вместе с участковым Арсеном Ахмедовым. Были обнаружены следы копыт, которые привели аж за 20 км, в Хотынецкий район. Если бы не железная дорога, Малинка наверное ушла бы назад в Брянскую область. Как выяснилось, несколько дней ее замечали в подлеске на границе двух районов. Владимир боится, что корову могут пристрелить на мясо, и просит людей помочь ему в поисках. Тем более что время отела приближается. Фермер просит местных жителей, если они заметят Малинку, позвонить в отдел полиции Урицкого района или по его номеру 8(900)487-50-51. Владимир Митков очень надеется на помощь и порядочность людей.





Татьяна Тимохина



