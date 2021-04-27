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18:21, 27 апреля 2021 года

Школы и детсады Орла не будут работать с 1 по 10 мая

Это период, когда праздничные дни соединились с нерабочими.


Указом Президента РФ, в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции, период с 4 по 7 мая 2021 года объявлен нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы.

Как сообщает сайт городской администрации, с 1 по 10 мая во всех школах, лицеях и гимназиях Орла приостанавливается образовательный процесс.

Сегодня и.о. начальника управления образования администрации Орла Сергей Шаров просил руководителей общеобразовательных организаций, работающих по шестидневной учебной неделе, отменить занятия 3 и 8 мая 2021 года. В связи с этим в образовательные планы придется внести коррективы.

Что касается детских садов, реализующих программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми, для них перечисленные дни объявляются нерабочими.


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