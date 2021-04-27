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18:34, 27 апреля 2021 года

На Орловщине заработала «Паутина»

Теперь ни один автомобиль не скроется от «всевидящего ока».


С февраля этого года в Орловской области заработала система видеонаблюдения «Паутина». Она анализирует передвижение каждого транспортного средства, опираясь на данные всех камер наружного наблюдения. «Паутина» распознает марку машины, может отыскать автомобиль по части номера, ведет проверку по федеральным базам. Если машина, которая, к примеру, находится в розыске, попадает в «Паутину», в городе оперативно проходит план перехват.


Всеволод Трифонов
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