Главная » Новости



18:39, 27 апреля 2021 года Сегодня лучшие представители муниципальной службы Орловщины получили награды Церемония награждения, приуроченная к Дню местного самоуправления, состоялась в рамках рабочего визита главы региона в Колпнянский район.





Труд муниципальных служащих Орловщины был отмечен Почетными грамотами и Благодарностями главы региона и Орловского областного Совета народных депутатов, а также Почетными грамотами депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Грамотами ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области», сообщает информационный портал Орловской области.



Фото пресс-службы губернатора





Орловское Информбюро



