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21:20, 27 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Вакцинация - в шаговой доступности. В Орле в торговом центре заработала прививочная.



- Российские парламентарии отмечают профессиональный праздник.



- От орловского фермера сбежала корова. Беглянку ищут всем миром.



- Орловские водители – в поле зрения «Паутины».



- Время выбирать. Уже 3 тысячи жителей региона назвали парк или сквер, который надо отремонтировать.



- Поздравление от президента получат 13,5 тысяч орловцев.



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