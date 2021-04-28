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4:44, 28 апреля 2021 года

Администрация Орла определилась с графиком работы с 1 по 10 мая

Указом Президента РФ период с 4 по 7 мая 2021 года объявлен нерабочими днями. Однако администрации Орла будет функционировать в штатном режиме.


Для оперативного реагирования на обращения продолжит работать «горячая» линия 8 910 202 57 00 (принимаются только текстовые сообщения: СМС, обращения в Viber, WhatsApp и Telegram).

Кроме того, в круглосуточном режиме принимает звонки Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Орла (ЕДДС): (4862) 43-22-12.

В каждом структурном подразделении на нерабочие дни определены дежурные сотрудники в количестве, необходимом для обеспечения полного функционирования администрации Орла. Численность снижена до 40%. Однако, согласно распоряжению мэра Орла Юрия Парахина, в случае острой необходимости технические и муниципальные работники должны быть готовы приступить к исполнению своих обязанностей в течение 1 часа.

Одновременно в соответствии с распоряжением администрации Орла с 17:00 30 апреля по 9:00 11 мая 2021 года заместителями главы администрации Орла, руководителями структурных подразделений и заместителей администрации Орла будет налажено круглосуточное взаимодействие с ЕДДС, сообщает сайт городской администрации.


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