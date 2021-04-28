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5:50, 28 апреля 2021 года Андрей Клычков поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником Поздравление губернатора опубликовано на информационном портале Орловской области.





Уважаемые работники скорой медицинской помощи!



Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Многие годы он оставался в России неформальным и только в 2020 году по предложению Президента обрел официальный статус. Это решение стало признанием заслуг работников скорой медицинской помощи перед государством и миллионами граждан страны. Свидетельством благодарности всего общества представителям вашей гуманной профессии – особо востребованной и жизненно необходимой в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией.



Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для всей системы здравоохранения. Но именно сотрудники и специалисты службы скорой медицинской помощи первыми контактировали с больными, бесстрашно преграждая путь неизведанной, смертельно опасной болезни. С самого начала пандемии вы продолжаете работать в напряженном графике, в условиях повышенного риска – ради безопасности орловцев. Проявляя лучшие профессиональные и личные качества, милосердие и мужество, выдержку и особый склад характера обеспечиваете защиту нашего здоровья.



Во многом благодаря вашей постоянной готовности круглосуточно, в будни и праздники прийти на помощь людям, мы смогли максимально оперативно оказывать необходимую помощь гражданам, не допустить массового распространения инфекции.



Со своей стороны Правительство области при весомой поддержке федерального центра ведет системную работу по развитию сферы здравоохранения, укреплению материальной базы и обновлению парка автомобилей областной службы скорой медицинской помощи. Сегодня бригады экстренной помощи оснащены современным оборудованием, что позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь гражданам.

Дорогие друзья!



Вместе с вами мы и дальше будем расширять оперативность и доступность экстренной медпомощи. Делать всё, чтобы жители области были уверены: медицинская помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается. Своевременно, качественно и в полном объеме.



Искренне благодарю вас за профессиональный добросовестный труд, мужество и самоотдачу, стремление прийти на помощь людям в любое время. За большой вклад в реализацию политики государства, направленной на укрепление здоровья жителей Орловщины.

От души желаю вам счастья, крепкого здоровья, новых успехов, мира, благополучия и добра!



А.Е. Клычков

Губернатор Орловской области





Орловское Информбюро



