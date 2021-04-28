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6:54, 28 апреля 2021 года

Сегодня – День работника скорой медицинской помощи

Этот день считается днем создания службы.


28 апреля в 1898 году в Москве был издан указ о закреплении за двумя полицейскими участками столицы по карете «Скорой помощи». В полицейских участках для врачей выделили отдельные помещения – там круглосуточно дежурил медик. Медики сопровождали полицейских на вызов, при необходимости пострадавших доставляли в участок, где им оказывалась первая помощь. Позже московский опыт распространился на другие города страны. Со временем функции службы стали увеличиваться, росли и технические возможности.

Официальным праздник стал только в 2020 году. Идею установить 28 апреля официальным профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи озвучил год назад Президент России Владимир Путин.


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