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7:55, 28 апреля 2021 года ПФР: О досрочной доставке пенсий и иных социальных выплат за май Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области обращает внимание граждан на произошедшие в графике выплат изменения в связи с Распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 26 апреля 2021 года №264р «О досрочной выплате и доставке пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат в апреле 2021 года за май 2021 года».





По согласованию с УФПС Орловской области АО «Почта России» доставка пенсий и иных социальных выплат за период с 4 по 10 мая 2021 года будет произведена с 4 по 7 мая 2021 года.



Получателям пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения, дата зачисления на счета которых приходится с 1 по 10 число, майская выплата будет произведена досрочно – не позднее 30 апреля 2021 года. Остальные получателям пенсия будет доставлена в соответствии с прежним графиком - в мае.





Артём Ежаков



