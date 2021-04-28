среда 28.04.2021 10:12:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

7:55, 28 апреля 2021 года

ПФР: О досрочной доставке пенсий и иных социальных выплат за май

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области обращает внимание граждан на произошедшие в графике выплат изменения в связи с Распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 26 апреля 2021 года №264р «О досрочной выплате и доставке пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат в апреле 2021 года за май 2021 года».


По согласованию с УФПС Орловской области АО «Почта России» доставка пенсий и иных социальных выплат за период с 4 по 10 мая 2021 года будет произведена с 4 по 7 мая 2021 года.

Получателям пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения, дата зачисления на счета которых приходится с 1 по 10 число, майская выплата будет произведена досрочно – не позднее 30 апреля 2021 года. Остальные получателям пенсия будет доставлена в соответствии с прежним графиком - в мае.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.