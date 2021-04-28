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8:57, 28 апреля 2021 года

В Орловской области собрали более 8,9 млрд рублей налогов

Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.


В Орловской области по итогам I квартала 2021 года в консолидированный бюджет РФ собрано более 8,9 млрд рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем платежей увеличился более чем на треть или на 2,5 млрд рублей.

Поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили около 3,7 млрд рублей, что в 1,8 раза выше, чем за отчетный период прошлого года (+1,6 млрд рублей).

В бюджет территории мобилизовано более 5,2 млрд рублей с превышением на 20,2% или в абсолютном выражении +883,3 млн рублей к показателям I квартала 2020 года.

Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за I квартал 2021 года на территории Орловской области собрано около 4,6 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, из них:

- по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в Пенсионный фонд РФ, поступления составили 3,4 млрд рублей;
- по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поступления сложились в объеме 0,4 млрд рублей;
- по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемым в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в I квартале 2021 года поступило более 0,8 млрд рублей.


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