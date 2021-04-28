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9:18, 28 апреля 2021 года Свидетели помогли орловским полицейским установить возможного похитителя топлива В преступлении подозревается 21-летний парень.





О пропаже горючего из бензобаков своих машин правоохранителям сообщили жители села Смирные Покровского района. Полицейские связали эти случаи с аналогичным в соседней деревне Грачевка. Всего из автомобилей пропало порядка 65 литров топлива и два комплекта ключей. Было возбуждено уголовное дело о краже (ч.2 ст.158 УК РФ).



Подозреваемого установили с помощью автолюбителей. Ночью свидетели заметили человека, тайком пробирающегося к машинам, и безуспешно попытались его поймать. Полицейским они рассказали, что убежавший приехал на автомобиле.



С помощью полученной информации, правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Покровского района. У парня изъяли похищенный автомобильный инструмент и на время расследования отпустили под подписку о невыезде - сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



