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3:00, 28 апреля 2021 года В Орле Росгвардия задержала зачинщиков барной драки Инцидент произошел в питейном заведении на улице Паровозной.





Около полуночи силовики получили сигнал тревоги и отправились на вызов. На месте выяснилось, что двое посетителей пивной распалили конфликт, переросший в порчу имущества заведения – молодые люди успели разбить стекла прилавка и продолжали осыпать окружающих нецензурной бранью, игнорируя требования персонала заведения прекратить дебоширство.



Росгвардейцы задержали двух 26-летних зачинщиков конфликта и передали их полиции, сообщает пресс-служба ведомства.





Артём Ежаков



