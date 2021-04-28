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9:49, 28 апреля 2021 года В Орле иномарка отправила девушку на больничную койку ДТП произошло 27 апреля в 20:45.





19-летняя орловчанка переходила дорогу-дублер в районе дома №384 по улице Комсомольской и была сбита 29-летним водителем на Mitsubishi Pajero. Девушке потребовалась госпитализация.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД









Артём Ежаков



