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10:47, 28 апреля 2021 года Орловец получал выплаты по инвалидности за несуществующую глазную болезнь С 2014-го по сентябрь 2020 года мужчина незаконно получил 848 тысяч рублей. Суд признал его виновным в крупном мошенничестве с льготными выплатами (ч.3 ст.159.1 УК РФ).





Было установлено, что с помощью медработников орловец умышленно собрал документы с ложными сведениями о наличии у него II группы инвалидности из-за несуществующего офтальмологического заболевания. Эту информацию мужчина передал в Пенсионный фонд, который на основании подложных бумаг назначил ему выплаты по инвалидности. Льготы мужчине выплачивали почти семь лет, за это время он незаконно получил 848 тысяч рублей.



С учетом полного погашения ущерба, Заводской райсуд назначил орловцу штраф в размере 100 тысяч рублей – сообщает сайт инстанции.





Артём Ежаков



