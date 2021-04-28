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11:15, 28 апреля 2021 года В Орле началась Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» Бесплатно получить символ победы в областной столице можно в пяти местах.





Георгиевскую ленточку вручают жителям и гостям Орла «Волонтеры победы» и члены военно-патриотического клуба «Морпехи» – сообщает сайт мэрии Орла.



В Заводском районе раздача организована в сквере у памятника Героям-комсомольцам Орловщины и на пересечении улицы Разведчика Воробьева с бульваром Молодежи. В Советском районе ленточки вручают в сквере Гуртьева, в Железнодорожном – в сквере Танкистов. В Северном районе их можно получить на площади перед КДЦ «Металлург».



Следует помнить о сакральном значении Георгиевской ленточки и ответственно носить черно-оранжевый символ победы.



Фото пресс-службы мэрии Орла









Артём Ежаков



