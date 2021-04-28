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11:15, 28 апреля 2021 года

В Орле началась Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

Бесплатно получить символ победы в областной столице можно в пяти местах.


Георгиевскую ленточку вручают жителям и гостям Орла «Волонтеры победы» и члены военно-патриотического клуба «Морпехи» – сообщает сайт мэрии Орла.

В Заводском районе раздача организована в сквере у памятника Героям-комсомольцам Орловщины и на пересечении улицы Разведчика Воробьева с бульваром Молодежи. В Советском районе ленточки вручают в сквере Гуртьева, в Железнодорожном – в сквере Танкистов. В Северном районе их можно получить на площади перед КДЦ «Металлург».

Следует помнить о сакральном значении Георгиевской ленточки и ответственно носить черно-оранжевый символ победы.

Фото пресс-службы мэрии Орла




Артём Ежаков
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