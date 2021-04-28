Цифровизация образовательного процесса – акцент программы развития РАНХИГС

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11:38, 28 апреля 2021 года
Цифровизация образовательного процесса – акцент программы развития РАНХИГС27 апреля состоялось заседание Попечительского совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации под председательством руководителя Администрации Президента России Антона Вайно. По итогам заседания была одобрена программа развития РАНХиГС до 2030 года.
«В основе Программы развития – вклад Академии в достижение национальных целей, сформулированных Президентом Российской Федерации, – заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау. – Последовательно развивая национальную систему подготовки управленческих кадров для органов публичной власти, для коммерческого и некоммерческого секторов, обеспечивая научную и экспертную поддержку органов государственного управления, РАНХиГС будет вносить свой вклад в достижение национальных целей, в обеспечение динамичного развития нашего государства».
Академия продолжит свое развитие в качестве главного центра подготовки кадров для государственного управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Академия будет формировать научно-образовательную экосистему, нацеленную на решение важнейших задач, стоящих перед страной.
Особый акцент будет сделан на цифровизации: в Президентской академии будут обучать современным цифровым профессиям и создавать образовательные программы для повышения цифровой грамотности на всех направлениях подготовки. Кроме того, в РАНХиГС будет развиваться собственная цифровая экосистема на основе современной платформы дистанционного обучения.
Бизнес-образование Академии первым в России получило международную аккредитацию AACSB International, вошло в список 90 лучших в Европе, в список 100 лучших программ ЕМВА мира по версии Financial Times. Движение в этом направлении будет продолжено. Получит развитие практика защиты стартапа в качестве выпускной квалификационной работы. Таким образом Академия будет способствовать развитию инновационной активности бизнеса, продвижению к национальной цели – развитию предпринимательства и достойного, эффективного труда.
Работа над программой развития РАНХиГС велась при активном участии ее региональных структур. В программе уделяется особое внимание развитию единого образовательного и цифрового пространства филиальной сети.
Высшее образование становится доступнее в регионах, выделяется больше бюджетных мест, что позволит оставить талантливую молодежь в регионах, стимулируя их динамичное и разностороннее развитие, а филиальная сеть РАНХИГС станет еще более серьезным преимуществом в дальнейшем развитии Президентской Академии, - считает и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Павел Меркулов.
Орловское Информбюро