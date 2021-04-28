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11:45, 28 апреля 2021 года

COVID-19 забрал жизни четырех орловцев

В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 54 случая коронавирусной инфекции (всего – 34 022).

Распространение по районам: Орел – 45; Орловский и Урицкий районы – по 3; Ливенский – 2; Дмитровский – 1.

На лечении – 1 523 человека. Накануне выписано 65 орловцев (всего – 31 931). От последствий болезни скончались 568 жителей региона (+4 летальных исхода).

Суточная заболеваемость в России – 7 848 (всего – 4 787 273), число выздоровевших – 8 420 (всего – 4 411 098). Общее число летальных исходов – 109 367 (+ 387 случаев за сутки). На лечении – 266 808 человек.



 

 
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба



Артём Ежаков
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