Главная » Новости



11:45, 28 апреля 2021 года COVID-19 забрал жизни четырех орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 54 случая коронавирусной инфекции (всего – 34 022).



Распространение по районам: Орел – 45; Орловский и Урицкий районы – по 3; Ливенский – 2; Дмитровский – 1.



На лечении – 1 523 человека. Накануне выписано 65 орловцев (всего – 31 931). От последствий болезни скончались 568 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 7 848 (всего – 4 787 273), число выздоровевших – 8 420 (всего – 4 411 098). Общее число летальных исходов – 109 367 (+ 387 случаев за сутки). На лечении – 266 808 человек.









Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба





Артём Ежаков



