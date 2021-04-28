Главная » Новости



11:58, 28 апреля 2021 года Возможно, найдено место Судбищеской битвы под Орлом Находки орловских дайверов привлекли археологов. Изначально было исследовано дно реки Гоголь, теперь поиски ведутся на берегу.





Участники орловского подводного клуба «Диво», в рамках проекта «Водные торговые пути Орловщины», уже несколько дней находятся в экспедиции в окрестностях Муравского шляха, между реками Зуша и Красивая Меча. Искали водолазы старинные пристани, места переправ, но река Гоголь внезапно преподнесла им далекие от торговли находки – наконечники стрел, элементы конской сбруи. О своих находках они рассказали археологам, которые, по счастливому стечению обстоятельств, ведут раскопки в Орле у Красного моста. Теперь и дайверы, и археологи обследуют берег реки Гоголь. С помощью тахеометра археологи определяют и фиксируют координаты находок. В обширном радиусе практически везде на металл откликаются поисковые приборы, эти места помечают специальными флажками, чтобы не потерять. Почти каждое выдает артефакт. Олег Радюш, археолог, научный сотрудник ИА РАН: «Была найдена серебряная монета времен Ивана Грозного и множество других находок, что очень хорошо, наглядно показывает нам происходящее сражение». Третий день экспедиции был полностью посвящен поиску артефактов на суше. Находки идентичны тем, что были найдены в воде - наконечники стрел, пули. Их меньше, но и стрелкового оружия тогда было еще немного. Есть фрагменты лошадиной сбруи и подков - бесспорные доказательства того, что бой был конный. Юрий Жуков, археолог (г. Курск): «Очень много попадается подковных гвоздей. Естественно, гвозди вылетали от агрессивной езды на конях, видимо конница прорывалась на ту сторону». За полтысячи лет ландшафт изменился, обмелела река, но то, что сегодня обнаружено в этом районе Орловщины, позволяет надеяться, что место Судбищенской битвы если уж не найдено с максимальной точностью, то локализовано однозначно. Олег Радюш, археолог, научный сотрудник ИА РАН: «Вероятность того, что это именно битва при Судбище, высока - судя по материалам и датирующим находкам и по географии местности». Работы в Новодеревеньковском районе продолжатся, археологи привлекут к ним и сотрудников музея «Куликово поле», которые тоже готовы принять участие в новых поисках. За несколько апрельских дней найдены сотни артефактов, и археологи надеются на продолжение. Жизнь знает немало примеров, когда очень важные археологические открытия были сделаны случайно. Вот и орловские дайверы из морских и речных глубин поднялись буквально на историческую высоту. Сергей Куликов, руководитель Орловского клуба подводного плавания «Диво»: «Мы сделали большое открытие, которое очень важно для нашего края и истории России». Судбищенское сражение, в котором погибло пять тысяч русских воинов, то есть большая часть войска, не только спасло Московское государство от страшного разгрома, но и явилось свидетельством удивительной стойкости и героизма русских. И судьба Судбищенской битвы в истории оказалась такой же непростой, как двухдневное сражение войск царя Ивана Грозного и хана Девлет-Гирея.



Читайте также: Орловские дайверы в реке Гоголь нашли предметы, предположительно, 400-летней давности



Под Орлом нашли множество наконечников стрел, элементы конской сбруи





Эва Стасюлевич



