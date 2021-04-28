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12:32, 28 апреля 2021 года В Орле нашли селище домонгольского периода Археологи академии РАН продолжают раскопки в районе Красного моста.





В ходе исследований ученые обнаружили остовы двух построек, одна из которых относится к древнерусскому периоду. Ученые предполагают, что нашли селище домонгольского периода, когда Орла еще официально не существовало – только в XVI веке здесь появится крепость. Это здание было уничтожено пожаром, в его котловане археологи нашли круговую керамическую посуду XI – первой половины XIII века. Поблизости удалось обнаружить три целых шиферных пряслица и один обломок, железные ножи и черешковые наконечники стрел, рамка от пряжки и фрагмент подвески-топорика из цветного металла, фрагменты стеклянных браслетов.



Древнерусский слой найден и в районе дома №1 по улице Гостиной. Был исследован остов деревянной постройки, время бытования которой относится к XVIII веку. Она была уничтожена огнем в конце этого столетия. Внутри здания найдены медные монеты XVIII века, нательные крестики, пуговицы, запонки, фрагменты изразцов, кожаной обуви и посуды.



В ходе раскопок было обнаружено более 1 000 различных находок, а также свыше 15 тысяч фрагментов керамической круговой и стеклянной посуды – сообщает сайт института археологии РАН.



Фото пресс-службы института археологии РАН





Артём Ежаков



