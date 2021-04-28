Главная » Новости



12:31, 28 апреля 2021 года Полис обязательного медицинского страхования. Вопросы и ответы Когда новорожденному ребенку нужно оформить медицинский полис? При каких условиях иностранный гражданин может привиться в РФ от коронавируса? По каким критериям нужно выбирать страховую компанию? На эти и другие вопросы ответила заместитель директора ТФОМС Орловской области Наталья Каверина.





При рождении ребёнка можно ли оформить медицинский полис не сразу, а позже, через год, например? - Полис на ребенка родители или другие законные представители обязаны оформить не позднее тридцати дней со дня государственной регистрации рождения. Это написано в Правилах обязательного медицинского страхования, утвержденных Приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 108н. До момента получения полиса ОМС ребенок получает медицинскую помощь по полису матери или законных представителей. По истечении тридцати дней со дня государственной регистрации рождения ребёнка и до достижения ребенком совершеннолетия обязательное медицинское страхование осуществляется страховой медицинской организацией, выбранной одним из родителей ребенка или другим законным представителем. Чтобы иностранный гражданин мог получить в РФ прививку от ковида, нужен полис ОМС. Как его получить? - Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Правилами обязательного медицинского страхования (приказ Минздрава России 108н) такая возможность для иностранных граждан предусмотрена. Обязательному медицинскому страхованию подлежат иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории РФ, а также трудящиеся иностранные граждане, временно пребывающие на территории нашей страны в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также должностные лица и сотрудники органов ЕАЭС и члены Коллегии Евразийской экономической комиссии. Иные временно пребывающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства обязательному медицинскому страхованию не подлежат. Иностранным гражданам выдаются бумажные полисы ОМС единого образца со сроком действия до конца календарного года, но не более срока действия документа, подтверждающего право на ОМС. Это разрешение на временное проживание, трудовой договор, заключенный с трудящимся государства-члена ЕАЭС, документы, подтверждающие полномочия должностных лиц и сотрудников органов ЕАЭС или членов Коллегии Евразийской экономической комиссии. Как выбрать страховую компанию при получении полиса ОМС, на что обратить внимание? - Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ за застрахованными лицами закреплено право выбора страховой медицинской организации. Застрахованное лицо самостоятельно осуществляет выбор страховой медицинской организации, руководствуясь имеющими для него значение факторами: территориальное расположение центрального офиса филиала СМО или ближайшего пункта выдачи полисов ОМС; практика деятельности СМО в сфере защиты прав застрахованных лиц; отзывы других лиц, застрахованных в данной СМО. Замену выбранной страховой медицинской организации можно осуществлять 1 раз в календарный год (или чаще в случае смены места жительства с изменением субъекта РФ) в срок до 1 ноября. Отличаются ли полисы ОМС для физических лиц и для индивидуальных предпринимателей? - На территории Российской Федерации действуют полисы ОМС единого образца в виде бумажного или пластикового (электронного) полиса. Полис ОМС выдается физическому лицу независимо от того, является ли лицо на момент страхования индивидуальным предпринимателем, работником предприятия или безработным. Не нужно путать обязательное медицинское страхования с другими видами страхования, осуществляющимися на добровольной основе. Допустим, человек не лечится по полису ОМС, т.к. ходит в платные клиники, но работодатель все равно платит за него в фонд ОМС. Могу ли я получить эти средств на руки или какой-то спецсчет? - Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование, наряду с уплатой страховых взносов в Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования, является обязанностью работодателя и осуществляется из фонда оплаты труда организации, а не из заработной платы работника. При всеобщей обязательной уплате страховых взносов не все граждане пользуются гарантированными правами, предусмотренными законодательством РФ в сфере обязательного медицинского страхования, пенсионного или социального страхования. Однако при этом реализуется принцип солидарности, когда здоровый человек платит за больного, богатый - за бедного, молодой - за старого. Средства, сформированные из страховых взносов на ОМС, направляются на оплату медицинской помощи, оказанной только тем гражданам, у которых произошел страховой случай, то есть заболевания, травмы, иные состояния здоровья, необходимость прохождения профилактических мероприятий. Застрахованные лица, у которых страховой случай не наступил, не могут требовать возврата уплаченных средств. Действующее законодательство Российской Федерации не предусматривает возврата уплаченных страховых взносов и открытия для этих целей каких-либо счетов. Допустим, человеку необходимо сделать МРТ, но в его поликлиники такого оборудования нет, дали направление в другую организацию. И там, оказывается, тоже очередь. В какой срок по закону он может пройти эту процедуру? - Согласно Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2021 год сроки проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения, при подозрении на онкологическое заболевание - 7 рабочих дней со дня назначения исследований. Допустим, в процессе лечения в стационаре приходилось часть лекарств покупать за собственные средства. Можно ли вернуть средства, потраченные на медикаменты? - Да, можно. Для этого необходимо обратиться к страховому представителю в страховую компанию, в которой гражданин застрахован, с заявлением и чеками, подтверждающими оплату лекарственных препаратов. Страховой представитель поможет вернуть затраченные средства, если назначение и прием приобретенных лекарств отражены в медицинской документации. Телефоны и адреса страховых компаний размещены на информационных стендах в медицинских организациях, а также на официальных сайтах страховых компаний и Фонда. В каких еще случаях может помочь страховой представитель? - В случаях, если: - отказали в бесплатной госпитализации при наличии направления или в экстренной ситуации; - предлагают оплатить исследования, назначенные лечащим врачом; - предлагают подписать согласие на отказ от бесплатной медицинской помощи в пользу платной; - гражданину отказывают в ознакомлении с медицинской документацией или в выдаче копий; - у гражданина возникли вопросы по порядку и условиям получения бесплатной медицинской помощи.





Елена Литинская



