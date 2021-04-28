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12:51, 28 апреля 2021 года В Орле облагораживают сквер Танкистов Ко Дню Победы здесь установили топиарную фигуру «Орден Отечественной Войны», покрасили «Т-34» и обновили состояние бордюров вокруг цветочных клумб.





Топиарную фигуру из 62 тысяч растений в сквере Танкистов установил сегодня «Зеленстрой». Также здесь уже высадили больше 3 тысяч цветов. Еще предстоит покрасить лавочки и обновить буквы на надгробии братской могилы танкистов, павших за Орел – сообщает мэрия Орла.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



