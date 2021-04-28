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13:03, 28 апреля 2021 года

Андрей Клычков посетил станцию скорой помощи в Орле

Сегодня работники скорой медицинской помощи отмечают свой профессиональный праздник.


Сегодня губернатор Орловской области посетил станцию скорой медицинской помощи в Орле. Глава региона выразил огромную благодарность сотрудникам станции скорой помощи за работу и за спасенные жизни, а также сообщил, что поддержка сферы первичного оказания медпомощи будет продолжена.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Крайне важно уделять внимание сфере первичного оказания медицинской помощи и не забывать и скорую помощь. Количество вызов, которое доходило до 700 в сутки, легло большой нагрузкой и на самих фельдшеров, на работников скорой помощи, и на техническое обеспечение. Мы, вместе с правительством РФ, только за прошлый год могли увеличить количество автомобилей скорой помощи - на 31 единицу, за минувшие три года - на 80 машин, и в Послании президента поручено 5 тысяч машин до 2024 года поставить в регионы. Я думаю, что и Орловская область также получит дополнительные единицы.

Очевидно, что информационная система распределения вызовов, отслеживания их является крайне важной, поэтому мы с руководством станции скорой медицинской помощи определились по тем важнейшим направлениям, которые необходимо дальше развивать». 
 
В областном центре праздник отметят почти 450 человек - столько сейчас работает в орловской службе скорой медицинской помощи. Это врачи, фельдшеры, медсестры, водители и другие специалисты. 4 подстанции обслуживают Орел и Орловский район. Всего - 34 бригады. Работа сотрудников скорой помощи всегда была напряженной, а сейчас, в период пандемии, им особенно сложно. В сутки приходится выезжать на вызов до 350-и раз. Они первые сталкиваются с людской болью, страхом и опасными заболеваниями. 
 
Много лет праздник был неофициальным. Однако в «ковидный» 2020-й Указом президента дату утвердили на официальном уровне. 
 
Сегодня Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Орловской области были отмечены старшие фельдшеры скорой медицинской помощи Екатерина Бушуева и Надежда Лощенко, фельдшеры скорой медицинской помощи Марина Деулина и Вячеслав Гольцов, а также водитель автомобиля скорой помощи Александр Петрухин.



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