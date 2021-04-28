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13:57, 28 апреля 2021 года В Орловской области клещи укусили 9 детей Всего по состоянию на 26 апреля от них пострадало 18 человек.





Случаи укусов клещей зарегистрированы на территориях Кромского, Глазуновского, Ливенского, Знаменского, Мценского и Орловского районов, а также и Орла. Из 18 пострадавших ровно половина пришлась на детей. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что число пострадавших от клещей снизилось в 3,7 раза.



К счастью, случаев иксодового боррелиоза не выявлено. Тем не менее, на 16% выросла инфицированность самих клещей возбудителями боррелиоза – она стала на 3,9% больше, чем за аналогичный отрезок 2020 года.



По состоянию на минувший понедельник, на 76,6 гектарах общественных территорий проведена противоклещевая проверка – было найдено 189 паразитов.



Пресс-служба Роспотребнадзора напоминает о правилах профилактики против укусов клещей: использование репеллентов, оставление минимума свободных участков кожи, ношение светлой одежды и самостоятельный осмотр. Если клещ все же присосался, то его, после извлечения, следует отдать на экспертизу. С адресами лабораторий можно ознакомиться на сайте областного Роспотребнадзора.



Напомним, что параллельно проходят акарицидные мероприятия против клещей. На минувшей неделе в Орле обработали 16 мест отдыха орловцев, продолжаются процедуры в Детском и Городском парках.





Артём Ежаков



