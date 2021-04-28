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14:54, 28 апреля 2021 года В орловские школы купят 1 792 ноутбука Каждое устройство не должно быть дороже 66,95 тыс. рублей.





Департамент образования Орловской области объявил о закупке 1 792 ноутбуков в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» – сообщает сайт RosTender.info. На это из областного бюджета выделено 119,8 млн рублей. Каждое устройство не должно быть дороже 66,95 тыс. рублей.



Победителя торгов выберут 19 мая. Поставщик привезет технику в течение двух месяцев с момента подписания соглашения, затем ее распределят по школам Орловщины.





Артём Ежаков



