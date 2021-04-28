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14:59, 28 апреля 2021 года В Орле состоится выставка «И все-таки мы победили» Жителей города приглашают поучаствовать в создании экспозиции.





Выставка, чей проект организован Заслуженным художником России Анатолием Костяниковым, начинается в Военно-историческом музее 4 мая в 15:00. Здесь орловцы могут поместить копии фотографий ветеранов Великой Отечественной войны на 12 графических баннерах, подписав фамилию, имя и отчество героев, сообщает пресс-служба музея.



От организатора проекта будут представлены его новые творения: «Дубровцы. Портрет разведчика Воробьева Ивана Михайловича», «Уходящие в небо. Белогорье 41-го», «Последние яблоки прадеда Григория», «От Сталинграда до Берлина».



Фото: Орловский Военно-исторический музей







Артём Ежаков



