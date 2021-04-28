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15:08, 28 апреля 2021 года В Колпне прошел семинар-совещание с главами муниципальных образований Орловщины Говорили о благоустройстве территорий, бюджете и местном самоуправлении. Как отметил глава региона Андрей Клычков, варианта есть только два: выполнить все обязательства и получить из федерального центра дополнительное финансирование, либо не исполнить обязательства и лишиться ранее выделенных средств.





Накануне в Колпну приехали все главы районов и руководители департаментов. Таким составом не собирались почти год. Первую очную встречу с начала пандемии было решено провести в формате семинара-совещания.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Семинар - это возможность сопоставить задачи для органов госвласти и местного самоуправления, определить те приоритеты, которые могут быть изменены в муниципальной деятельности для совершенствования работы, а также обменяться мнениями».

Самой обсуждаемой темой стало благоустройство территорий в регионе, в том числе по рейтинговому голосованию по отбору общественных пространств, стартовавшему в этот понедельник. В первые сутки своим правом голоса воспользовались почти 3 тысячи орловцев.



Всего в списке рейтингового голосования 66 объектов. На благоустройство территорий в разных уголках Орловшины в этом году предусмотрено больше 732 миллионов рублей. Только в Колпнянском районе - 90 миллионов.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нам необходимо сработать максимально эффективно. Напомню, что от результатов и своевременного исполнения всех обязательств зависит возможность получения дополнительного финансирования в регион. Федеральные министерства позицию заняли простую: есть неисполнение показателей, в том числе по заключенным контрактам, - отзываются средства».

Кстати, на семинаре было принято решение изменить еженедельные совещания губернатора с главами районов. Теперь там будут обсуждаться проблемные вопросы, актуальные для муниципалитетов.



Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского облсовета: «Основная проблема - это бюджет органов местного самоуправления. Ситуация в последние годы улучшилась, более того, некоторые муниципалитеты закончили 20-й год с профицитом бюджета. Однако вопросы бюджетной обеспеченности, конечно, остаются».

Без внимания не остался и прошедший День местного самоуправления. Лучшие муниципальные служащие из всех уголков Орловщины получили грамоты и благодарности губернатора, облсовета и Госдумы.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы РФ: «Работа, которая проводится и на федеральном уровне, и у нас в регионе, направленная на определённое выравнивание самодостаточности наших районов, позволит сделать всё, чтобы наши граждане жили лучше».

Одним из лучших примеров слаженной работы органов госвласти и местного самоуправления стал прошлогодний успех малых городов Орловщины на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В этом году от региона для участия в конкурсе будет подано 15 заявок.





Антон Киселёв



