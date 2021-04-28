Главная » Новости



15:43, 28 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Очередь - на прививку. В один день в Тельченской больнице от коронавируса защитились сразу 60 человек.



- Сегодня работники службы скорой помощи отмечают профессиональный праздник.



- И в воде, и на суше продолжают искать артефакты, предположительно связанные с Судбищенской битвой.



- 732 млн рублей будет направлено на ремонт общественных пространств. Время их выбирать.



- Клещи активизировались. Уже пострадало 18 человек.



- Школьники могут узнать оценку за итоговое сочинение.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



