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15:57, 28 апреля 2021 года За один день в орловском селе против коронавируса привились сразу 60 человек Массовая вакцинация прошла в селе Тельчье Мценского района.





Сегодня в больнице села Тельчье привились сразу 60 человек. Каждый третий - сотрудник Тельченской школы-интерната для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Причем, это дети - с ограничениями по здоровью. И для многих интернат - их дом. Решение о прививке педагоги и воспитатели приняли коллегиально.



По словам заведующего больницей Альфидаар Агаширинова, после первой вакцинации осложнений ни у кого не было, разве что незначительное повышение температуры и сонливость. Также врач отметил, что в селе больных ковидом в последнее время стало заметно меньше.





Татьяна Тимохина



