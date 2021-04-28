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16:30, 28 апреля 2021 года Задержан генеральный директор ООО «Пенобетон-Орёл» Ему инкриминируется мошенничество с долевым строительством двух домов.





Ранее на личном приеме к прокурору Орловской области Владиславу Малкину обратились с жалобой обманутые участники долевого строительства дома №9 по улице Жадова в поселке Змиёвка. После проведенных проверок в отношении генерального директора компании-застройщика ООО «Пенобетон-Орёл» было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч.4.ст. 159 УК РФ).



Также следствие предполагает, что с июня 2016 года по август 2017 года мужчина заверил граждан в низкой цене на квартиры в многоэтажном доме в Орле. От них он получил 595 тысяч рублей, часть денег он внес в кассу долевой застройки, а более 290 тыс. рублей он присвоил себе.



По второму эпизоду было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье, но части третьей. После этого он скрылся от правосудия, однако был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения – сообщают сайты областного СУ СК и прокуратуры.



Фото пресс-службы областного СУ СК.





Артём Ежаков



