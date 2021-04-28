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17:15, 28 апреля 2021 года Владимир Путин наградил высокими званиями двух медиков больницы им. Семашко Указом Президента №250 от 27.04.2021 года Александру Тюрину присвоено звание «Заслуженный врач РФ». Медицинская сестра Валентина Корнеева стала «Заслуженным работником здравоохранения РФ».





В тексте документа отмечено, что свои звания Александр Тюрин и Валентина Корнеева получили за высокий профессионализм при оказании скорой медицинской помощи и многолетнюю добросовестную работу – сообщает официальный портал правовой информации.



Фото со страницы Александра Тюрина "ВКонтакте"





Артём Ежаков



