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17:19, 28 апреля 2021 года Какая погода ждет орловцев на майские праздники? Начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Селихов поделился прогнозом.





В последние дни на Орловщине то снег, то дождь. Когда ждать потепления, и с чем связана низкая температура?

- На самом деле апрель выдался прохладным по сравнению с предыдущими годами. Это связано с затоком холодных воздушных масс с северо-восточной части нашего материка, с Северного Ледовитого океана. Оттуда поочередно идут несколько циклонов с холодным воздухом, мы находимся в их периферийной части, поэтому мы наблюдаем такую погоду - ночью заморозки, а в дневные часы температура не понимается выше 10-12 градусов.



Как ведутся озимые сельхозкультуры? Как на них отражается эта температура?



- Возобновление вегетации озимых, которые были посеяны в прошлом году, произошло ориентировочно в третьей декаде апреля. На этой неделе наши специалисты провели обследование сельхозкультур. Выпадение озимых составило около пяти процентов, основная масса которых пришлась на Дмитровский район - там была ледяная корка, из-за которой и погибли озимые культуры.



Приближаются длинные выходные, майские праздники, и орловцы, наверняка, захотят выбраться на природу. Какая температура будет в выходные?

- Как я уже сказал, погоду определяет холодный воздух, который нагнетается на территорию Орловской области. В ближайшие двое суток мы ожидаем небольшое потепление - до 20-21 градуса. Но потом снова ожидаем затоки холодного воздуха с северной части континента. То есть, теплых майских праздников мы не обещаем.





Юлия Сабельникова



