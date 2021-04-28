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17:43, 28 апреля 2021 года Орловец ответит в суде по обвинению в убийстве собутыльницы Преступление произошло 14 августа 2020 года во дворе одного из домов в центре областной столицы – на ул. 2-й Посадской.





Следствие установило, что 37-летний бездомный подсудимый выпивал в компании новоиспеченной 50-летней знакомой – с ней он познакомился в этот же день. Затем собутыльники поссорились, и мужчина четырьмя ударами ножом в шею и десятью ударами кулаками по голове убил женщину. Поймали его в лесополосе Железнодорожного района.



Мужчине инкриминируется ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Материалы уголовного дела вместе с обвинением переданы в Заводской районный суд – сообщает пресс-служба областного СУ СК.



Фото пресс-службы областного СУ СК



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Артём Ежаков



