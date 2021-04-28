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17:59, 28 апреля 2021 года Глава департамента образования Орловской области сделал прививку от коронавируса Татьяна Крымова сообщила об этом на своей странице в соцсети.





Руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова сделала прививку от коронавируса. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

«Поручение Президента выполнила!», - написала Татьяна Владленовна.

Также она призвала всех сделать прививку, «чтобы защитить себя и окружающих от болезни COVID-19».





Орловское Информбюро



