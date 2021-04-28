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18:16, 28 апреля 2021 года Спешащие на помощь Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники скорой помощи. В Орле этот праздник отмечают 450 человек.





Вместо тонометров и градусников в руках сегодня - цветы и почетные грамоты. Работники скорой помощи принимают поздравления. Непростая ковидная эпоха доказала: работают наши медики на износ. В декабре - январе, в самый пик заболеваемости, по Орлу и Орловскому району совершали до 500 выездов в сутки.



Вадим Костюков, главный врач станции скорой медицинской помощи г. Орла: «Вдвойне-втройне эта нагрузка выходила. Все как один выходили, работали, понимали. Потому что любят свою профессию, коллег, пациентов».

Работа на скорой нередко сопряжена с риском для жизни: авто может угодить в ДТП, а на фельдшера - напасть буйные пациенты. Чтобы обезопасить персонал, в апреле этого года в автомобилях начали устанавливать тревожные кнопки. Одного нажатия достаточно, чтобы на место приехала вневедомственная охрана Росгвардии. А для того чтобы реагировать на вызовы максимально оперативно, автопарк пополнили современной техникой.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы только за прошлый год с правительством РФ смогли увеличить количество автомобилей скорой помощи на 31 единицу. За минувшие 3 года на 80 машин, и в Послании президента поручено 5 тысяч машин до 2024 года поставить в регионы. Я думаю, что и Орловская область также получит дополнительные единицы».

В праздничный день двери центральной станции скорой помощи открыты для гостей весь день. Поздравили сотрудников и представители регионального отделения партии «Единая Россия». Вместе с пожеланиями здоровья прозвучал совет, актуальный не только для врачей, но и для всех орловцев.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ от Орловской области: «Мы должны сегодня заботиться и сами о том, чтобы облегчить труд наших медицинских работников. В первую очередь, конечно, вакцинироваться».

В больнице скорой медицинской помощи имени Семашко, где оборудован ковидный госпиталь, к иммунизации отнеслись со всей серьезностью.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Н. А. Семашко: «Сегодня и завтра мы завершаем вакцинацию медицинских и не медицинских работников».

За несколько дней привились 120 человек - около 20 процентов персонала.



Каждый день они видят боль и отчаяние в глазах пациентов. И медики скорой помощи, и врачи из «красной зоны» признаются: больше года назад, когда совсем еще неизученный ковид пришел в нашу жизнь, страшно было и самим. Теперь страх сменился опытом работы с больными новой инфекцией и уверенностью - в борьбе с пандемией поможет вакцинация.



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Юлия Сабельникова



