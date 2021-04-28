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18:39, 28 апреля 2021 года

Орловщина присоединится к «Диктанту Победы»

Масштабный проект партии «Единая Россия» состоится завтра, 29 апреля.


Орловщина присоединится к «Диктанту Победы». Подготовка к нему идет по всем фронтам. Известно, что часть вопросов будет посвящена первому году войны. Именно тогда начали формироваться первые партизанские отряды. В преддверии акции «Диктант Победы» орловским студентам рассказали «народных мстителях». Для этого участники акции посетили мемориальный комплекс «Партизанская Поляна», который находится в Брянской области.

В годы Великой Отечественной войны на оккупированных фашистами землях СССР действовало более 6 тысяч партизанских отрядов. В них насчитывалось около миллиона человек. Больше 60 тысяч человек - старики, женщины, дети - вели подпольную работу в Брянских лесах, тогда еще входивших в Орловскую губернию.

На Брянщине решили увековечить имя каждого «народного мстителя». Для этого организовали акцию «Неизвестный партизан». Орловцев тоже приглашают принять в ней участие. Фотоматериалы музея доступны всем. Возможно, просмотрев их, вы узнаете в изображениях родные черты.

Что касается предстоящей акции «Диктант Победы», то на Орловщине уже подготовлено 40 площадок. Ответить на 20 общих вопросов о войне и на пять - по региональной тематике можно дистанционно. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте диктантпобеды.рф.


Анна Вайсергисер
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