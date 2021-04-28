Главная » Новости



21:20, 28 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Задержан генеральный директор ООО «Пенобетон-Орёл». Ему инкриминируется мошенничество с долевым строительством двух домов.



- Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники скорой помощи. В Орле этот праздник отмечают 450 человек.



- Сегодня против коронавируса привились члены областного правительства.



- Орловщина присоединится к «Диктанту Победы». Масштабный проект партии «Единая Россия» состоится завтра, 29 апреля.



- Орловщина – на пороге исторического открытия. Дайверы и археологи, возможно, нашли место Судбищенской битвы.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл



