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21:20, 28 апреля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Задержан генеральный директор ООО «Пенобетон-Орёл». Ему инкриминируется мошенничество с долевым строительством двух домов.
- Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники скорой помощи. В Орле этот праздник отмечают 450 человек.
- Сегодня против коронавируса привились члены областного правительства.
- Орловщина присоединится к «Диктанту Победы». Масштабный проект партии «Единая Россия» состоится завтра, 29 апреля.
- Орловщина – на пороге исторического открытия. Дайверы и археологи, возможно, нашли место Судбищенской битвы.
Вести-Орёл