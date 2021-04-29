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5:56, 29 апреля 2021 года

Сегодня выходит в прокат фильм «Девятаев»

Приключенческая драма создана при участии телеканала «Россия 1». Фильм основан на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева.


Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь - на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с ФАУ-2, «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Улететь — и совершить самый дерзкий побег в военной истории.

Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов
Авторы сценария: Максим Бударин, Георгий Селегей, Константин Галдаев, Ильгиз Зайниев
Продюсеры: Тимур Бекмамбетов, Игорь Угольников, Игорь Мишин
Оператор: Елена Иванова
Композитор: Юрий Потеенко
Художник-постановщик: Эльдар Кархалев
Супервайзер CG: Алексей Гусев
Консультант фильма: Александр Девятаев.

В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Дмитрий Лысенков, Евгений Серзин, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Дарья Златопольская и др.

Производство: «Базелевс», «Военфильм», «МТС Медиа», Pandora film, при участии телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда кино.


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