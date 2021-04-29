Трое орловских сирот получили жилье с помощью прокуратуры

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6:56, 29 апреля 2021 года
Трое орловских сирот получили жилье с помощью прокуратурыВедомство обратилось в суд, который обязал местных чиновников приобрести положенные квартиры.
Сироты, проживающие в Ливенском, Малоархангельском и Колпнянском районах, обратились в прокуратуру с жалобами на непредоставление им после совершеннолетия положенного по закону жилья.
По иску прокуратуры суды постановили органы местного самоуправления выдать сиротам благоустроенное жилье. Сейчас их права восстановлены, ребята справили новоселье – сообщает сайт ведомства.
Артём Ежаков