Орловская полиция подозревает иногородца в краже со складов

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7:59, 29 апреля 2021 года
Орловская полиция подозревает иногородца в краже со складовЕму инкриминируют два хищения (ч.2 ст.158 УК РФ) электроинструмента и кабеля в селе Евланово Должанского района.
В полицию с заявлением о краже имущества обратились владельцы складов. Ночью некто взломал помещения и похитил оттуда электроинструмент и кабель. За расследование взялись должанские полицейские, которые позднее, из-за схожести почерка преступлений, объединили эпизоды в одно делопроизводство.
Как оказалось, в обоих случаях злоумышленник попал на склады через проемы и изнутри открывал двери. Подозреваемым оказался 29-летний житель соседнего региона. Следователям он рассказал, что чужое он вывозил на своей машине.
Полицейские нашли у фигуранта часть похищенного электроинструмента. На время расследования его отпустили под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.
Артём Ежаков