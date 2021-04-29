Главная » Новости



7:59, 29 апреля 2021 года Орловская полиция подозревает иногородца в краже со складов Ему инкриминируют два хищения (ч.2 ст.158 УК РФ) электроинструмента и кабеля в селе Евланово Должанского района.





В полицию с заявлением о краже имущества обратились владельцы складов. Ночью некто взломал помещения и похитил оттуда электроинструмент и кабель. За расследование взялись должанские полицейские, которые позднее, из-за схожести почерка преступлений, объединили эпизоды в одно делопроизводство.



Как оказалось, в обоих случаях злоумышленник попал на склады через проемы и изнутри открывал двери. Подозреваемым оказался 29-летний житель соседнего региона. Следователям он рассказал, что чужое он вывозил на своей машине.



Полицейские нашли у фигуранта часть похищенного электроинструмента. На время расследования его отпустили под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



