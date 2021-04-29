четверг 29.04.2021 10:07:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

7:59, 29 апреля 2021 года

Орловская полиция подозревает иногородца в краже со складов

Ему инкриминируют два хищения (ч.2 ст.158 УК РФ) электроинструмента и кабеля в селе Евланово Должанского района.


В полицию с заявлением о краже имущества обратились владельцы складов. Ночью некто взломал помещения и похитил оттуда электроинструмент и кабель. За расследование взялись должанские полицейские, которые позднее, из-за схожести почерка преступлений, объединили эпизоды в одно делопроизводство.

Как оказалось, в обоих случаях злоумышленник попал на склады через проемы и изнутри открывал двери. Подозреваемым оказался 29-летний житель соседнего региона. Следователям он рассказал, что чужое он вывозил на своей машине.

Полицейские нашли у фигуранта часть похищенного электроинструмента. На время расследования его отпустили под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.