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9:20, 29 апреля 2021 года На Орловщине на неделю перенесли дополнительный срок итогового сочинения Дату испытания сдвинули с 5 мая на 12 мая.





Успешный результат сочинения необходим одиннадцатиклассникам для допуска к итоговым экзаменам. Те из них, кто не смог написать работу 15 апреля – в основной срок, попытаются это сделать не 5-го, а 12 мая, сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



