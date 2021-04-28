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20:08, 28 апреля 2021 года Андрей Клычков поздравил орловских спортсменок с победой в финале Первой лиги среди женских команд по мини-футболу Губернатор Орловской области сегодня встретился с футболистками.





Сегодня Андрей Клычков встретился с футболистками команды «ОрелГУ-КПРФ-Русичи», чтобы поздравить их с победой в финале Первой лиги среди женских команд по мини-футболу. Как отметил глава региона, никакие вирусы, не могут остановить наших спортсменок на победном пути.



Андрей Клычков: «Девушки достойно представили Орловскую область. Показали характер, волю к победе и заслуженно стали победителями, с крупным счетом обыграв в финале команду из Нижнего Новгорода. Теперь они по праву могут называться сильнейшей студенческой командой страны по мини-футболу.

Поблагодарил наставников – за подготовку к турниру, футболисток – за блестящее выступление, за прекрасный пример верности спорту и здоровому образу жизни».



Губернатор пожелал команде показать всё своё мастерство и добиться новых ярких успехов на новом турнире, а также отметил, что «работа по созданию современной спортивной инфраструктуры, поддержке всех спортивных инициатив будет продолжена, чтобы таких достижений было как можно больше».



Фото из аккаунта Андрея Клычкова в Instagram





Орловское Информбюро



