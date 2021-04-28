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20:52, 28 апреля 2021 года Дежурные группы в орловских детских садах будут создавать по мере необходимости Соответствующее право для муниципалитетов будет рассматриваться на заседании оперативного штаба 29 апреля.





Об организации дежурных групп на предстоящих выходных рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Общаясь с жителями региона в прямом эфире, глава региона заявил, что оперативный штаб предложит муниципалитетам решать вопрос организации дежурных групп в детских садах на майские праздники в индивидуальном порядке.

«Мы предложим органам местного самоуправления решать в отношении конкретного детского сада. Если будет одна заявка – не будет никакой дежурной группы, если там 20 – то тогда да», – сказал Клычков.





Артём Ежаков



