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21:10, 28 апреля 2021 года Пасха в Орловской области пройдет с ограничениями О предварительных договоренностях с Митрополией по формату празднования главного христианского праздника рассказал губернатор Андрей Клычков.





По словам главы региона, озвученным во время прямого эфира в социальных сетях, предстоящая Пасха пройдет по прошлогоднему сценарию. В храмах будут введены ограничения по присутствующим, освящение куличей будет происходить по мере прихода верующих – чтобы не создавать толпы. Также останутся основные противоэпидемиологические меры: социальное дистанцирование, обработка, масочный режим.





Артём Ежаков



