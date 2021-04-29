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9:27, 29 апреля 2021 года В тройном ДТП в Орле пострадала пенсионерка Авария произошла 28 апреля в 07:35.





По предварительной информации, в районе дома №2 по ул. Мостовой 64-летний водитель ВАЗ-2109 врезался в «Ладу Ларгус», затем «девятка» зацепила встречный «Хендэ Соната». В первом автомобиле пострадала 63-летняя пассажирка. Её пришлось госпитализировать.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 9 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.





Фото пресс-службы областного УГИБДД









Артём Ежаков



