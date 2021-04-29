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10:43, 29 апреля 2021 года Следующая отправка орловских новобранцев в армию пройдет в середине мая Всего весной и летом из областной столицы призовут 250 парней. Со всего региона служить отправятся порядка тысячи молодых людей.





Военный комиссар г. Орла Владимир Алехин: «В этот весенний призыв из самого Орла на службу мы набрали больше 250 человек. Основная масса отправится в различные роды войск летом, по окончании учёбы». Первая отправка из Орла и Орловской области уже состоялась. 19 апреля 25 призывников из областной столицы отправились на службу в Муром – в инженерные войска. Следующие поезда с солдатами отправятся в середине мая.



Большая часть новобранцев отправится в воинские части Западного военного округа – в Московской, Калужской, Тульской, Брянской, Владимирской и Белгородской областях. Некоторые призывники уедут в Мурманскую область и Краснодарский край – сообщает пресс-служба мэрии Орла.





Артём Ежаков



