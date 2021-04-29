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10:42, 29 апреля 2021 года Сегодня Россия пишет «Диктант Победы» Масштабная акция партии «Единая Россия» объединяет миллионы людей. И Орловщина - не исключение.





В этом году участникам предстоит выполнить 25 заданий. Часть вопросов посвящены первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Пять заданий - касаются непосредственно региона. Накануне акции для орловских студентов и старшеклассников, которые сегодня будут отвечать на вопросы, провели экскурсию у мемориала гвардейцам-танкистам в Мценском районе.





Татьяна Тимохина



